BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 21 mai 2019



- Élections européennes : les panneaux d'affichage en panne

- Cancer de la peau : cinq fois plus de cas en dix ans

- Le CSA lance un appel à candidatures pour remplacer Télé Kréol

- Les prix augmentent de 0,5 % en avril 2019

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des éclaircies

Élections européennes : la grande panne des panneaux d'affichage

J-5 avant les élections européennes. Dernière ligne droite d'un scrutin qui intéresse peu, d'une campagne molle, et d'une belle gabegie financière car cette année on compte 34 listes en lice pour siéger au Parlement européen, un record. 34 listes, un casse tête pour les communes qui ont dû installer des panneaux d'affichage en rab, ce qui leur a coûté une blinde. Certains édiles ont choisi de faire de la récup', d'autres ont dû investir. Le comble, c'est qu'au final, la grande majorité de ces panneaux est vide. Manque de moyens des petits partis, mais pas que, et si en fait, c'était eux qui avaient tout compris ?

Cancer de la peau : cinq fois plus de cas en dix ans

Chaque année, les dermatologues réunionnais dépistent une centaine de nouveaux cas de cancer de la peau " graves ". Il y a dix ans, ce chiffre tournait plutôt autour de la vingtaine. En cette semaine du dépistage du cancer de la peau, qui se tient du 20 au 24 mai 2019, la présidente de l'association Mission Soleil Réunion (MiSolRé) et dermatologue Nathalie Sultan rappelle les essentiels dans la prévention contre la maladie.

Le CSA lance un appel à candidatures pour remplacer Télé Kréol

Le conseil supérieur de l'audiovisuel indique qu'à partir du 1er avril 2020, l'autorisation de service de la chaîne locale arrive à échéance. Un appel à candidatures est donc lancé par l'institution pour la mise en place d'"un service de télévision à vocation locale en définition standard (SD)."

Insee - Les prix augmentent de 0,5 % en avril 2019

En avril 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,5 % à La Réunion, note l'Insee ce lundi 20 mai 2019 . "À la nouvelle hausse saisonnière des prix dans l'habillement s'ajoute celle des tarifs des produits pétroliers qui se poursuit. Les prix du tabac et de l'alimentaire augmentent également, alors que les prix des services reculent, tirés par la baisse saisonnière des tarifs du transport aérien" note l'Insee. Sur un an, les prix augmentent de 1,0 % à La Réunion et de 1,3 % en France hors Mayotte.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des nuages et des éclaircies

Beaucoup de nuages pour cette matinée du mardi 21 mai... Ils sont accompagnés d'averses passagères sur une large moitié nord-est, si bien que Matante Rosina ne veut pas lâcher le manche de son parapluie. Sur les lagons, le temps est plus clément jusqu'au début d'après-midi où les habituels nuages de pentes arrivent avec de la pluie.