Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 38 minutes

Apolitique, non classifié, loin des préoccupations des grosses listes, le parti animaliste (PA) compte bien créer la surprise dans les urnes ce dimanche 26 mai 2019... Encore peu connu à La Réunion, le PA mise tout son programme sur un seul et unique thème : la défense de la cause animale. Et depuis quelques semaines, il s'est trouvé un correspondant local en la personne de Daniel Médéa. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

