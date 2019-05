Ce mercredi 15 mai 2019, de 11 à 13 heures sur le parvis de la cafétéria du campus du Moufia, étudiants, personnels de l'Université et médias ont été invités à découvrir le concept de la joëlette, ce fauteuil tout terrain monoroue qui permet à toute personne en situation de handicap d'accéder aux paysages incontournables de l'île.

Cette initiative, lancée par un groupe de bénévoles qui s'impliquent aussi bien en semaine qu'en week-end, a rendu le tour de l'île, le trail de Rodrigues, le trail du volcan, mais aussi le mythique départ du Grand Raid possibles pour les personnes en situation de handicap. " Inciter la jeunsesse à faire bénéficier de la beauté de notre île avec un esprit de partage d'ouverture aux autres et de solidarité est important " a déclaré l'association, qui n'a pas manqué de rappeler son slogan : "Tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin"



Au programme: des essais au portage de joëlette, des stands d'information (association Réunion aventures joëlettes, Mission handicap de l'établissement), des prestations musicales, mais aussi des moments de découverte, d'échanges et d'entraide.