BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 21 mai 2019



- Nos gramounes, ces grands oubliés qui souffrent en silence

- Les propositions loufoques ou atypiques des candidats aux européennes

- Les étudiants appellent à une grève pour le climat ce vendredi

- Mariage de la peinture et du digital à la médiathèque Leconte de Lisle

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade...

Gramounes, ces grands oubliés qui souffrent en silence

La quatrième édition du salon des seniors se tiendra au parc des expositions à Saint-Denis du 31 mai au 2 juin. Un salon dédié à la " silver économie " plus largement. Au-delà de la zumba géante et autres activités du genre, les gramouns pourront rencontrer des agents de la Caisse générale de la sécurité sociale, des conseillers des caisses de retraites, des experts de l'habitat pour personnes âgées à faibles revenus, des associations impliquées dans les pathologies qui touchent majoritairement les seniors... Aujourd'hui, ce type d'initiative se multiplie, de nombreuses start-up investissent le marché de la " silver économie ". Et c'est l'avenir, en 2050, un quart de la population réunionnaise aura plus de 60 ans. Une tendance nationale qui aura des répercussions tonitruantes localement. Nos gramouns sont trois fois plus pauvres que les personnes âgées métropolitaines, plus précaires et plus malades.

Les propositions loufoques ou atypiques des candidats aux européennes

Petits partis, grandes idées ? Avec 37 listes déposées et 2.686 candidats déclarés, le record est battu et le tri, difficile à faire. A côté des gros partis bien connus, une multitude de "petits" tentent de sortir du lot et de leur anonymat en proposant dans leurs programmes des mesures bien à eux, atypiques voire loufoques. Liste non-exhaustive de ces perles rares.

Les étudiants appellent à une grève pour le climat ce vendredi

Depuis mars 2019, les étudiants du collectif " Youth for Climate Réunion " [" La jeunesse pour le climat " ; nldr] se rassemblent le vendredi pour demander des actions concrètes contre le réchauffement climatique à La Réunion. Ce vendredi 24 mai à 9h30, ils appellent donc à une grève pour le climat. Un cortège sera au départ de Saint-Gilles, afin d'interpeller une nouvelle fois les dirigeants sur l'urgence environnemental

Mariage de la peinture et du digital à la médiathèque Leconte de Lisle

Depuis ce lundi 20 mai 2019 et jusqu'au mercredi 5 juin, David Belliard expose à la médiathèque Leconte Delisle. Entre tableaux et mugs, l'artiste cherche à innover dans cet art en pleine révolution numérique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps maussade...

Matante Rosina est aussi maussade que le temps... Il n'y a rien de nouveau pour ce mercredi 22 mai 2019 : beaucoup de nuages, quelques averses sur une large moitié Nord-Est et des petites éclaircies par-ci par-là. Sur les plages de l'ouest le temps est plus agréable, les nuages n'arriveront qu'au cours de l'après-midi.