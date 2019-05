Le Docteur Catherine Simac, Responsable du service d'Hygiène hospitalière au CHU site sud et son équipe, en collaboration avec la Maison Des Usagers, ont mis en place depuis mars 2018 des actions de sensibilisation à destination des bénévoles associatifs qui interviennent au sein du CHU Sud. A ce jour, ce sont près de 120 bénévoles qui ont pu bénéficier de ces ateliers. Ce mercredi 22 mai a eu lieu la 7ème session de sensibilisation avec une douzaine de bénévoles présents.

Dans la mesure où l'hygiène hospitalière concerne tous les professionnels de santé, toutes les catégories de soignants et de non-soignants, les bénévoles au même titre peuvent bénéficier d'une formation en hygiène hospitalière. Considéré comme un complément indispensable aux soins, les bénévoles associatifs exercent différentes formes d’aide aux patients ou à leur famille, à leur demande ou à celle des soignants et sont amenés à intervenir au sein des services, voire au chevet, d’où l’intérêt de ces ateliers de sensibilisation à l’hygiène hospitalière.

Leur action s’inscrit dans les valeurs de l’établissement et dans les dispositions de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ces sessions de formation se situent dans les missions de l’Equipe Opérationnelle d’Hygiène Hospitalière. L’équipe qui réalise les enquêtes de surveillance des infections, a une mission d’expertise, de conseil en hygiène hospitalière et développe des outils de communication pour sensibiliser et former en permanence tous les professionnels de santé de l’établissement.

La prévention des infections étant l'une des missions des services d'hygiène hospitalière cette sensibilisation a pour vocation d'expliquer le risque infectieux à des personnes intervenant auprès de patients et qui ne sont pas des professionnels de santé. L’objectif est de n'exposer ni les bénévoles, ni les patients, à savoir protéger bénévoles et patients.

www.ipreunion.com