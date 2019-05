Le challenge Paille- en-Queue 2019, tournoi des écoles de rugby de La Réunion, aura lieu officiellement le samedi 25 mai 2019 au Stade Abbé Dattas à Champ-Fleuri. Rendez-vous de 14h à 19h avec la présence de la joueuse internationale française Safi N'Diaye, sacrée tout récemment Championne de France avec son club de Montpellier Rugby.

Le challenge Paille-en-queue c'est quoi ? Il a été créé pour faire se rencontrer les joueurs des différents clubs de rugby de l’île. Il vise à renforcer les valeurs portées par le rugby, auprès des jeunes joueurs. C’est grâce au dévouement des éducateurs et autres bénévoles du club que ce tournoi est possible.

Plus de 400 jeunes participeront à l'édition 2019, ils seront encadrés par leurs 65 éducateurs. Ce challenge revêt cette année une dimension internationale avec la présence de la sélection mauricienne.

Cette année, le tournoi veut donner une place plus importante au rugby féminin en conviant une joueuse rugby internationale française évoluant dans le championnat Élite Féminine (Top16) . La marraine de cette édition 2019 est donc Safi N'Diaye. Pour donner envie aux jeunes filles et aux femmes de franchir le pas et de rejoindre la grande famille du rugby.

