Si vous ne pouvez pas vous déplacer aux urnes le dimanche 26 mai, vous avez la possibilité de procéder au vote par procuration. Cette méthode vous permet à un électeur absent de se faire représenter, le jour d'une élection, par un électeur de son choix, qui vote en son nom. Cette démarche gratuite s'effectue auprès de vos commissariats de Police nationale. Si votre état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, vous pouvez demander qu'un personnel de la police nationale se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l'infirmité.

Pensez-y, il vous reste très peu de temps pour vous rendre au commissariat le plus proche de votre domicile.

Les modalités du vote par procuration :

Disponible :

* en ligne et imprimable par les intéressés sur http://service-public.fr

* ou à disposition dans les commissariats

Choix du mandataire

La personne qui donne procuration (le mandant) désigne librement la personne qui votera à sa place (le mandataire).

Ce mandataire doit répondre à deux conditions :

• être inscrit dans la même commune que son mandant

• ne pas avoir reçu d’autre procuration en France.

Motif de l’absence

Le mandant indique les raisons de son absence par une simple déclaration sur l’honneur prévue sur le formulaire.

Il n’a pas à apporter de justificatif supplémentaire.

Il peut s’agir de l’un des motifs suivants :

• vacances

• obligations professionnelles ou formation l’empêchant de se rendre dans son bureau de vote le jour du scrutin

• état de santé, handicap ou assistance à une personne malade ou infirme

• inscription sur les listes électorales d’une autre commune que celle de la résidence.

Établissement de la procuration

Le mandant doit se présenter en personne auprès des autorités compétentes, à savoir les commissariats de Police nationale de la Réunion. Si son état de santé ou une infirmité sérieuse empêche le déplacement, il peut demander qu’un personnel de Police se déplace à domicile pour établir la procuration. La demande de déplacement doit être faite par écrit et accompagnée du certificat médical ou du justificatif de l’infirmité.

Pièces à fournir

Le mandant doit fournir un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire, par exemple).

Lors de l’établissement de la procuration, le mandant remplit un formulaire sur place où sont précisées plusieurs informations sur le mandataire (nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse et date de naissance). Ce formulaire inclut une attestation sur l’honneur mentionnant le motif de l’empêchement.

Délais

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible, pour tenir compte des délais d’acheminement et de traitement de la procuration en mairie. Juridiquement, une procuration peut être établie jusqu’à la veille du scrutin, mais, en pratique, le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la commune ne l’a pas reçue à temps.

Durée de validité

La procuration est établie pour une seule élection. Toutefois, le mandant peut aussi l’établir pour une durée limitée.

www.ipreunion.com