Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Deux baleines à bosse ont été filmées et photographiées au large du Cap la Houssaye dans le cadre d'observations scientifiques avec l'association Abyss, ce matin, jeudi 23 mai 2019 vers 8h. Le but de l'association est de récolter des données comportementales et également des données acoustiques sur ces géantes des mers.

