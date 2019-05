Gaël Rivière, président de la FNTR (Fédération nationale des transports routiers) : "Les 9,80 euros par tonne ont été acceptés sur un site à Saint-Louis, parce qu'il s'agissait d'un chantier de 3 jours pour enlever les galets. Mais quand on demande le même tarif sur les autres plateformes, on nous le refuse, parce que ça représente plus de boulot".

"C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. A ce jour pour nous c'est le groupement GTOI / SBTPC / VINCI Construction qui est fautif, nous on ne va pas baisser les bras. On est là tous les matins, et on na va pas rester aussi sages que ça."

"On attend vendredi soir pour négocier. On est écoutés mais pas entendus jusqu'à présent. On ne sait pas s'il va y avoir une entente ou pas, mais j'espère parce que pour l'instant tout le monde est perdant : nous on ne travaille pas du coup on perd de l'argent et pour eux c'est perdant aussi puisque le chantier est à l'arrêt."

"Avant on était divisés au sein des différents syndicats, mais maintenant on est unis, et y a aucune fourniture qui va rentrer sur cette route. On lâchera pas, et si on obtient pas gaind e cause, on va sûrement durcir la mobilisation."