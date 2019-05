Au cours d'une réunion du personnel dans l'établissement Laurent Vergès au Port, un enseignant intervient et s'exprime en créole. Rien d'extraordinaire jusqu'ici. Pourtant ce 11 décembre 2018, tout s'emballe, l'inspecteur d'académie présent lors de la réunion interdit à l'enseignant de poursuivre en créole, lui intime de continuer en français et le menace de sanction s'il continue à s'exprimer dans en créole. (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

C'est la fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public (Flarep) qui a alerté en lançant une pétition. Car l'enseignant concerné n'a pas voulu faire de vagues en médiatisant son histoire.

Dans le texte qui accompagne la pétition, la Flarep donne des précisions sur le déroulé des faits puis explique ce qui s'est passé après ce 11 décembre 2018 "en avril dernier, l’enseignant est convoqué par l’inspection et se voit infliger un "avertissement solennel" pour refus d’obtempérer face à son supérieur hiérarchique qui lui intimait de s’exprimer en français et refusait de l’entendre dans sa langue maternelle et langue de la Réunion."

La Flarep, institution regroupant les principales associations ou fédérations de parents d’élèves et/ou d’enseignants qui œuvrent au développement des langues régionales dans le service public d’éducation fait part de son indignation face à une situation qu'elle juge "inadmissible". Se posant des questions sur les raisons qui ont motivé une telle décision " l’Éducation Nationale retourne-t-elle à l’époque des hussards noirs de la République en sanctionnant les locuteurs de langues " régionales " ou ce régime est-il réservé aux TOM ?"

La Flarep dénonce "une attitude scandaleuse de l'adminstration éducative et ne compte pas en rester là. L'institution demande :

• la levée de l’avertissement contre le professeur créolophone ;

• la diffusion d’une circulaire académique reconnaissant l'usage par les enseignants des deux langues de la région dans l’exercice de leurs fonctions.

La pétition de la Flarep à retrouver ici

Reste à savoir quelle sera la position du rectorat sur la question.

