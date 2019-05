Publié il y a 50 minutes / Actualisé il y a 47 minutes

Le Club du tourisme de La Réunion, en partenariat avec la Fédération réunionnaise de tourisme et le syndicat des professionnels de loisirs, organise la seconde édition du Salon du tourisme et des loisirs, le samedi 1er et dimanche 2 juin 2019, au Jardin d'Eden à Saint-Gilles-les-Bains. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

