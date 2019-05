Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Le centre de ressources et d'appui (CRA) pour la réduction du risque requin a annoncé ce jeudi 23 mai 2019 avoir prélevé requin bouledogue et deux requins tigres à Saint-Gilles dans la nuit de mercredi à jeudi. En cinq semaines, les autorités ont donc prélevé quatre requins bouledogues. Le CRA appelle à la plus grande vigilance, alors que le nombre de requins capturés est en augmentation depuis quelques semaines après une période creuse de deux mois. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

