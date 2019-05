Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

La tente de Yourtes en scène à Saint-Leu était pleine ce mercredi 22 mai 2019 pour la présentation de "Ze tortue of Ze Far West" : les tortues stars de l'océan Indien. Le festival Pint of Science, organisé dans 24 pays, a pour objectif d'amener la science hors des laboratoires et dans une ambiance conviviale, autour d'un verre comme l'indique son nom.

