Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Le Conseil départemental d'Accès au Droit de La Réunion (CDAD) a décidé, dans le cadre de son programme d'action, la création d'un Point d'Accès au Droit, sur la commune de l'Entre-Deux, en partenariat avec la municipalité de la ville et les chefs de Juridiction. Le Point d'Accès au Droit de l'Entre-Deux (PAD) a pour objectif spécifique d'offrir aux habitants de la commune de l'Entre-Deux et de ses environs, et en particulier aux plus démunis d'entre eux, une aide à l'accès au droit en mettant à leur disposition, entre autres, un service d'accueil, des informations gratuites, des consultations juridiques gratuites. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

