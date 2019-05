Les motocyclistes de la brigade mobile de Saint-Benoît ont mené une action ciblant les conduites addictives ce mercredi 22 mai 2019 entre 18 et 22 heures sur le secteur Rivière des Roches de la commune de Saint-Benoît. 10 infractions graves ont été relevées.

Quatre automobilistes ont été contrôlés positifs aux produits stupéfiants et un à l'alcool avec un taux de 0.67 mgl. Ils ont tous fait l'objet d'une rétention immédiate de leur permis de conduire et devront répondre de leurs actes devant la justice prochainement. Ils ont par ailleurs perdu six points sur leur permis.