Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 24 mai, contrôle matinal des gendarmes de la brigade de Saint-Benoît sur la RN2 afin de sécuriser cet axe particulièrement accidentogène. Entre 6 et 9 heures, les huit militaires présents sur le service ont constatés 28 infractions parmi lesquelles 13 excès de vitesse, 9 usages de téléphone en roulant, 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants, deux débridages de deux roues et une non mutation de certificat d'immatriculation. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

