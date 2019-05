Un enseignant a-t-il reçu l'ordre d'arrêter de parler en créole par un inspecteur de l'éducation nationale sous peine de sanction ? La fédération pour les langues régionales dans l'enseignement public (Flarep) en est certaine, les faits se sont bien produits. En face, le rectorat confirme qu'il y a bien eu un coup d'éclat mais qu'en aucun cas il n'a été question de la langue créole, l' "attitude agressive" de l'enseignant serait au centre du débat. Deux versions très éloignées. Imaz Press a essayé d'y voir plus clair dans cette affaire qui pourrait être un véritable retour en arrière pour la langue créole si la version de l'enseignant est avérée ou alors une simple anicroche entre un professeur des écoles et son supérieur si celle du rectorat se confirme. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Ce que l’on sait

Les faits se déroulent le 11 décembre dernier au sein de l’école élémentaire Laurent Vergès au Port. Une réunion de l’équipe pédagogique est en cours suite à l’agression de la directrice de l’établissement. L’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription est à l’origine de ce rendez-vous. Le personnel enseignant fait le point sur l’incident. Un enseignant prend alors la parole, il s’exprime en créole. À partir de là, deux versions se confrontent.

Lire aussi : Le Port : une pétition en faveur d'"un enseignant sanctionné pour avoir parlé créole"

La version de l’enseignant par l’intermédiaire de la Flarep

L’institution qui regroupe les principales associations ou fédérations de parents d’élèves et/ou d’enseignants qui œuvrent au développement des langues régionales dans le service public d’éducation a lancé une pétition en soutien à l’enseignant mis en cause. Cette pétition est accompagnée d’un texte qui détaille les faits et leurs conséquences. Selon la Flarep, ce 11 décembre 2018, l’enseignant est coupé net dans son discours "l’inspecteur présent interdit à l’enseignant de poursuivre en créole, lui intime de continuer en français et le menace de sanction s’il continue à s’exprimer dans sa langue" indique l’institution.

La Flarep, dénonce "une situation inadmissible" et ne s’arrête pas là dans son récit, car l’histoire continue "en avril dernier, l’enseignant est convoqué par le Rectorat et se voit infliger un "avertissement solennel" pour refus d’obtempérer face à son supérieur hiérarchique qui lui intimait de s’exprimer en français et refusait de l’entendre dans sa langue maternelle et langue de la Réunion."

Un bond en arrière

Cette version a suscité une vague d’indignation. Si cet enseignant a été menacé de sanction pour avoir parlé créole, c’est un bond en arrière. Le retour d’un combat que beaucoup pensaient avoir gagné, qui n’était plus d’actualité. Et pourtant…

Interdire le créole, cela nous renvoie aux années sombres, celles où notre langue régionale n’était pas admise, pas reconnue, ne faisait pas partie de l’histoire. Cette époque où l’on se cachait pour parler créole, honteux. Cette période où causer créole était mal vu en société et réservé à cette couche de la population jugée illettrée et inculte.

Le créole enseigné à l'école

Si ces faits sont avérés, c’est aussi un déni de l’entrée des langues régionales dans l’Éducation nationale. Un combat de longue haleine mené par de fervents militants pour faire entrer officiellement et durablement le créole dans les établissements scolaires. En 2001, l’État accède enfin à leur requête, une circulaire relative à l'enseignement des langues et cultures régionales est diffusée, le créole déferle (officiellement) dans les salles de classe de l'île. Plus qu’une reconnaissance, une décision qui tombe sous le sens, le créole est la langue maternelle de 80% des élèves du territoire.

Toutefois, l’enseignement du créole est très encadré. Des temps spécifiques et bien identifiés lui sont consacrés, le mélange français/créole est interdit, les professeurs qui l’enseignent sont habilités à le faire.

La version du rectorat

La version de l’enseignant a des relents nauséabonds d'une époque que l'on pensait révolue. Le rectorat, se défend avec véhémence et s’insurge. Pour l'institution, le créole à l'école n'a à aucun moment été remis en question.

Très rapidement après les faits, l’inspecteur de l’éducation nationale a donné sa version de l'histoire à sa hiérarchie. "Effectivement, après que l’enseignant ait pris la parole en créole, l’inspecteur lui a demandé de parler en français dans un souci de compréhension, une demande faite sans aucune animosité " explique Jean-François Salles, inspecteur d’académie adjoint au recteur. Le ton serait ensuite monté, du moins du côté de l’enseignant a confié l’inspecteur de l’éducation nationale "l’enseignant a répondu de manière très agressive, d’ailleurs, tout cela s’est passé devant témoins, des enseignants qui pourront témoigner de la véracité de la version de l’inspecteur" poursuit Jean-François Salles.

Pour le rectorat, c'est bien l'attitude de l'enseignant envers son supérieur hiérarchique qui pose problème, rien d'autre, " cette attitude agressive est un manquement grave à l’éthique professionnelle" commente l’inspecteur d’académie.

Quant à la sanction que dénonce la Flarep, là encore, les versions divergent "ce qu’on appelle un ‘avertissement solennel’, ce n’est pas une sanction. Cet enseignant a bien été convoqué au rectorat, il est venu avec un représentant syndical, un rappel à l’éthique et à la déontologie professionnelle a été fait mais il n’y jamais eu de menace de sanction ou de sanction tout court."

La polémique, le rectorat ne l’avait pas vue venir "cette pétition tient des propos calomnieux envers l’Éducation nationale, elle est pétrie de contre-vérités et de fausses vérités, c’est totalement malveillant et c’est une tentative pour créer le buzz" s’indigne Jean-François Salles. Tout en précisant que "dans la ville du Port, il y a une vraie politique d’apprentissage du milieu créolophone, de nombreux projets et événements au long cours sont développés." Le rectorat rappelle aussi que c’est bien la première fois qu’un incident du genre arrive.

Les zones d’ombre de l’affaire

Des détails qui interpellent :

• L’enseignant, qui jusqu’ici n’avait jamais fait parlé de lui, est décrit par la Flarep comme " un militant de l'égalité linguistique entre français et créole et pour un bilinguisme équilibré à titre personnel " peut-être trop militant, selon certains.

• La Flarep a-t-elle été contactée par l’enseignant lui-même ou serait-ce un fait rapporté et déformé provenant d’une autre source qui n'aurait pas été vérifiée avant d'être diffusée ?

• L’inspecteur de l’éducation nationale qui aurait demandé à l’enseignant de passer au français est inspecteur au Port depuis près de huit ans et selon Jean-François Salles " il est très impliqué dans les projets autour de la langue créole ". Pourtant, sa compréhension du créole est encore limitée…

• Selon une source, cette ardeur que l'inspecteur mettrait à défendre le créole ne serait qu’une façade "il s’implique dans tous ces projets pour gagner des points auprès de la direction et briguer un autre poste" affirme-t-on en coulisses. De plus, cet inspecteur serait réputé pour son caractère difficile "il peut être très directif quand ça ne va pas dans son sens et fort désagréable. C’est lui qui coupe, qui tranche, qui hache."

Les suites

À l’heure actuelle, difficile de démêler le vrai du faux, chaque partie campe sur ces positions. Le rectorat indique néanmoins que l’enseignant sera de nouveau convoqué "on cherchera à déterminer s’il est à l’origine de la diffusion de l’information et si c’est bien sa version. Ce qui poserait problème, c’est que ce soit le cas, ce serait alors un manquement au devoir de réserve des fonctionnaires. Les conséquences ? Un rappel à la déontologie proffessionnelle, nous sommes dans la pédagogie et non dans la sanction" conclut Jean-François Salles.

Quant à l’inspecteur de l’éducation nationale, sa parole n’est pas remise en doute par le rectorat.

fh/www.ipreunion.com

redac@ipreunion.com