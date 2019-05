Le schéma départemental des carrières a été examiné ce jeudi 24 mai 2019 par le conseil d'Etat et le rapporteur public a demandé la confirmation de son annulation prononcée par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 29 mai 2018. C'est l'Etat, par le biais du ministère de la transition écologique, qui s'était pourvu en cassation contre cette annulation. Le conseil d'Etat rendra sa décision dans quelques semaines. Si les magistrats décidaient de suive l'avis du rapporteur cela serait un nouveau coup dur pour l'Etat et pour le conseil régional par ricochet. Cela serait aussi synonyme de nouvelle obstacle pour l'ouverture de la carrière de Bois Blanc qui doit alimenter en roches massives le chantier de la partie en digue de la nouvelle route du littoral (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 29 mai 2018 la cour d'appel de Bordeaux avait annulé l'arrêté du préfet et donc abrogé le schéma départemental des carrières (SDC) de 2014. Un schéma qui incluait quatre nouvelles carrières à exploiter pour l'approvisionnement du chantier de la Nouvelle route du littoral.

En août, l'État déposait un pourvoi en cassation contre cette annulation. Selon un rapport au préfet établi par la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, ce pourvoi en cassation présentait une possibilité d'issue favorable et notamment le fait que "la cour d'appel a dénaturé les faits, les espèces concernées n'étant pas à proximité immédiate de zones habitées ou d'espaces sensibles." Pour la DEAL, ce pourvoi "pourrait être l'opportunité de casser un arrêt qui impacte le calendrier du chantier de la nouvelle route du littoral, et qui risque de faire jurisprudence pour les autres carrières".

Ce n'est pas l'avis du rapporteur public qui a donc demandé la confirmation de l'annulation

L'Etat dépose un recours en cassation

Pour rappel, cet avis du rapporteur public vient après la décison du tribunal administratif rendue le lundi 29 avril 2019 suspendant les autorisation d'exploitation de la carrière de Bois Blanc et le défrichement du site

La procédure avait été enclenchée par la mairie de Saint-Leu la Srepen (Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement - Réunion Nature Environnement). Pour le moment aucune exploitation de la carrière n'est donc possible. C'est de ce site que doivent être extraites les roches massives nécessaires à la construction de la partie digue de la Nouvelle route du littoral. Cette portion du chantier va de la Possession à la Grande Chaloupe.

Plusieurs associations s'opposent à la réalisation de cet ouvrage qu'elles estiment dangereuse pour l'environnement. Elles plaident en faveur de la construction d'une route en tout viaduc. La Région a de son côté affirmé qu'elle s'associerait à l'Etat dans l'hypothèse d'un pourvoi en cassation au Conseil d'Etat.

Le mardi 14 mai l'État s'était pourvu en cassation devant le Conseil d'État contre cette décision.

