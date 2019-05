BONJOUR - Voici les titres développés ce samedi matin 25 mai 2019



- Découvrez les 12 candidates à l'élection de Miss Réunion

- La cigarette électronique, plan de secours des géants du tabac

- Un championnat de surf ce samedi malgré les risques

- Kenya: pour trouver la pluie, des éleveurs se fient plus à leur portable qu'au ciel

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil et du vent

Découvrez les 12 candidates à l'élection de Miss Réunion

Les 12 jeunes femmes candidates à l'élection de Miss Réunion ont été révélées ce vendredi 24 mai 2019. Elles ont entre 18 et 24 ans et ont dû répondre à plusieurs questions lors de cette soirée sur le thème " Miss Réunion fait son cinéma ". Trois castings se sont déroulés dans le sud comme dans le nord, et les 12 finalistes retenues viennent de toute l'île. Elles auront toutes droit à un séjour de préparation et d'intégration aux Seychelles. Le grand prime time, lui, aura lieu le 24 août prochain.

La cigarette électronique, plan de secours des géants du tabac

La British American Tobacco (BAT), un des leaders sur le marché des cigarettes à La Réunion, présentait ce vendredi 24 mai 2019 leur nouvelle cigarette électronique, la " Vype e-pen 3 ". Cette contradiction entre vente de tabac et vente d'un moyen censé aider à arrêter de fumer soulève plusieurs questions, notamment en matière de nocivité et d'addiction. Les études étant trop nombreuses et incomplètes, il reste donc difficile de mesurer l'impact des vapoteuses sur la santé.

Un championnat de surf ce samedi malgré les risques

Une crise qui s'enlise, une attaque le 9 mai dernier à Saint-Leu qui a coûté la vie à un surfeur, les prélèvements de squales près des côtes se multiplient et le CRA (centre de ressource et d'appui sur la gestion du risque requin) appelle à la vigilance, malgré cela, la ligue de surf maintient le championnat de La Réunion qui s'ouvre aux Brisants ce samedi 25 mai et se termine le 15 juin. Car depuis 2015 et la mise en place du dispositif de vigies requin renforcées pour encadrer les licenciés, la ligue de surf a relancé les compétitions avec un leitmotiv "continuer à faire vivre le surf réunionnais."

Kenya: pour trouver la pluie, des éleveurs se fient plus à leur portable qu'au ciel

Depuis des générations, les membres du clan de Kaltuma Hassan scrutent le ciel de leur région aride du nord du Kenya à la recherche du moindre signe de pluie - ici du vent, là un nuage en formation - afin de guider leurs troupeaux vers les pâturages. Désormais, des prévisions météo les aident aussi, par SMS.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Du soleil et du vent

Il fera beau dans le sud et dans l'est ce samedi 25 mai 2019. Il y aura aussi un peu de vent sur ces régions. Ailleurs dans l'île quelques petites averses sont possibles. Matante Rosina a vu tout cela dans le fond de sa tasse de café. Dites lui si elle a raison ou non