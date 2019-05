Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 23 heures

Il vous reste quelques heures avant la fête des mères... alors réfléchissez bien à ce que vous faites. Ce dimanche 26 mai 2019, on fêtera toutes les mamans... Tradition familiale ou fête commerciale, tout le monde ne cautionne pas cette journée. Mais qu'on soit pour ou contre, impossible de ne pas remarquer la tonne d'idées cadeaux et réductions en tout genre qui affluent sur internet et dans les magasins chaque année. Alors pour ne plus faire d'erreur, Imaz Press Réunion a fait pour vous le tour des cadeaux à éviter.

