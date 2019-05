Dernière journée du Bali Pro, la troisième manche du circuit pro. Après s'être hissé jusu'à la finale, Jérémy Florès, le surfeur péi a affronté Kanoa Igarashi. Le japonais est arrivé devant avec un total de 15,10 tandis que le Réunionnais en a obtenu 14,63. Une belle performance à quelques mois des JO de Tokyo. La deuxième place sur le podium, aussi une belle récompense, il y a trois mois, le Réunionnais se tâtait à se lancer dans la compétition.

"En finale, sur la droite de Keramas, tout s'est joué dans les derniers instants face à Kanoa Igarashi. Plus actif que le Japonais, Florès a tutoyé les sommets avec un 8,73 mais il lui a manqué une deuxième très bonne vague. Son back up à 5,70 s'est avéré un poil insuffisant face au 9,10 et au 6 d'Igarashi. Sur sa dernière vague, il a pensé pouvoir renverser la tendance. Il est sorti de l'eau dans la foulée alors qu'il restait une minute dans la série. Entouré par le public, il a espéré avoir la bonne note des juges. Mais son 4,93 n'a pas suffi (14,63 - 15,10)..." écrivent nos confrères de l'Équipe.

Grâce à cette deuxième place, Jérémy Florès atteint la septième place du classement mondial avant la quatrième étape ddu circuit pro à Margaret River (Australie).

