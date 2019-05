Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 6 heures

Les 12 jeunes femmes candidates à l'élection de Miss Réunion ont été révélées ce vendredi 24 mai 2019. Elles ont entre 18 et 24 ans et ont dû répondre à plusieurs questions lors de cette soirée sur le thème " Miss Réunion fait son cinéma ". Trois castings se sont déroulés dans le sud comme dans le nord, et les 12 finalistes retenues viennent de toute l'île. Elles auront toutes droit à un séjour de préparation et d'intégration aux Seychelles. Le grand prime time, lui, aura lieu le 24 août prochain.

