Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 heures

Une crise qui s'enlise, une attaque le 9 mai dernier à Saint-Leu qui a coûté la vie à un surfeur, les prélèvements de squales près des côtes se multiplient et le CRA (centre de ressource et d'appui sur la gestion du risque requin) appelle à la vigilance, malgré cela, la ligue de surf maintient le championnat de La Réunion qui s'ouvre aux Brisants ce samedi 25 mai et se termine le 15 juin. Car depuis 2015 et la mise en place du dispositif de vigies requin renforcées pour encadrer les licenciés, la ligue de surf a relancé les compétitions avec un leitmotiv "continuer à faire vivre le surf réunionnais." (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

