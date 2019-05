Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 3 minutes

Ce n'est pas un vote, c'est un plébiscite. Pour la première fois de l'histoire de La Réunion, l'extrême droite arrive en tête d'un scrutin qu'il soit local ou national. La liste de Jordan Bardella arrive en tête dans les 24 communes de l'île. Le protégé de Marine Le Pen caracole à plus de 32% des suffrages exprimés dans 22 des 24 communes. À Saint-Denis, fief PS, la liste RN rafle 27,12 des voix et à Saint-Pierre, elle prend "seulement" 25,89% des suffrages exprimés. Le Rassemblement national a laissé peu de chances à ses adversaires. A noter par ailleurs que La Réunion double sa représentativité au Parlement européen. Stéphane Bijoux (LREM) rejoint Younouss Omarjee (LFI) qui siège à Bruxelles depuis 2009. Quant l'abstention, elle est moins importante qu'annoncée, 30,33% des électeurs réunionnais se sont déplacés aux urnes, 10 points de plus qu'en 2014 (Photo rb/www.ipreunion.com)

