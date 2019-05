C’est parti ! C’est ce dimanche 26 mai 2019 que se tiennent les élections européennes. La France disposera de 79 eurodéputés à l'issue du scrutin, soit cinq de plus qu'en 2014, sur un total de 705 sièges pour l'ensemble des 27 pays de l'UE.

Pour la première fois, les électeurs choisissent leurs candidats sur des listes nationales. Depuis 2004, c'est un mode de scrutin avec huit circonscriptions régionales qui prévalait. Mais le système dit de "circonscription unique" a été adopté par 23 des 27 pays de l'Union.

Jamais autant de candidats ne s’étaient présenté à des élections européennes en France. 34 listes s’affrontent, soit près de 2.686 candidats. Mais seules les listes qui auront franchi la barre des 5% des suffrages exprimés auront accès à la répartition des sièges.

Les élections européennes en quelques chiffres :

643 735 électeurs à La Réunion (au 21 mai 2019)

916 bureaux de vote à La Réunion

34 listes de candidats

79 candidats par liste

1 seule circonscription pour toute la France

28 États membres, dont la France

751 représentants au Parlement européen élus en Europe dont 79 sièges pour représenter la France

5 ans renouvelable pour le mandat de député européen

Risques de bug le jour du vote

Des anomalies sont à craindre le jour du vote sur les listes électorales, la faute à la mise en place d'un Répertoire électoral unique (REU). Géré par l'Insee, il remplace les fichiers électoraux autrefois gérés par les 35.000 communes pour lutter contre la non-inscription sur les listes et le phénomène des mal-inscrits. Problème : l'affluence sur le serveur de l'Insee et des difficultés informatiques ont provoqué un engorgement.

Pas de panique pour autant, le ministère de l’Intérieur a fait parvenir aux communes une circulaire, demandant aux présidents de bureau de vote de faire preuve de "discernement." Des "écarts minimes" sur l'état-civil d'une personne ne l'empêcheront donc pas de voter. "Pour une erreur d’orthographe sur le nom, prénom ou lieu de naissance sur la carte électorale, dès lors qu’il pourra être identifié," précise Marie-Amélie Bardinet-Vauthier, directrice de cabinet du préfet de La Réunion . "Mais le président des bureaux de vote est toujours souverain, c’est à lui de décider. Le ministère de l’Intérieur demande simplement qu’il fasse preuve de tolérance," ajoute-t-elle.

Outre les erreurs d’orthographe sur l’état-civil des électeurs, des personnes peuvent avoir été inscrites sur une autre commune… "Ces personnes pouvaient être inscrites sur deux listes différentes, avec la création du REU, elles ont été supprimées d’une des deux listes," signale Marie-Amélie Bardinet-Vauthier.

Pour vérifier votre inscription électorale et votre bureau de vote, il vous suffit de cliquer ICI.

Les 34 listes candidates et leurs têtes de liste :

• La France Insoumise – Manon Aubry

• La France Royale au cœur de l’Europe – Robert de Prevoisin

• La Ligne claire – Renaud Camus

• Parti Pirate – Florie Marie

• La République en marche – Liste Renaissance – Nathalie Loiseau

• Démocratie représentative – Hamada Traoré

• Les Patriotes – Liste Ensemble patriotes et Gilets jaunes, pour la France, sortons de l’UE – Florian Philippot

• Urgence écologie – Dominique Bourg

• Liste de la reconquête – Vincent Vauclin

• Les Européens – Jean-Christophe Lagarde

• Place publique/Parti socialiste – Liste Envie d’Europe écologique et sociale - Raphaël Glucksmann

• Parti fédéraliste européen – Liste Pour une Europe qui protège ses citoyens – Yves Gernigon

• Debout la France – Liste Le courage de défendre les Français – Nicolas Dupont-Aignan

• Allons enfants – Sophie Caillaud

• Décroissance 2019 – Thérèse Delfel

• Lutte ouvrière – Liste Contre le grand capital, le camp des travailleurs – Nathalie Arthaud

• Le Parti communiste français – Liste Pour l’Europe des gens contre l’Europe de l’argent – Ian Brossat

• Union populaire républicaine – Liste Ensemble pour le Frexit - François Asselineau

• Génération.s – Liste Citoyenne du printemps européen – Benoît Hamon

• A voix égales – Nathalie Tomasini

• Le rassemblement national – Prenez le pouvoir - Jordan Bardella

• Neutre et actif – Cathy Denise Ginette Corbet

• Parti révolutionnaire communiste – Antonio Sanchez

• Espéranto – Liste Langue commune équitable pour l’Europe – Pierre Dieumgard

• Alliance Jaune – Liste La révolte par le vote – Francis Lalanne

• Les Républicains – Liste Union de la droite et du centre – François-Xavier Bellamy

• Les Verts – Liste Europe écologie – Yannick Jadot

• Parti animaliste – Hélène Thouy

• Les Oubliés de l’Europe : artisans, commerçants, professions libérales et indépendants – Olivier Bidou

• Union démocratique pour la liberté, égalité, fraternité – Christian Luc Person

• Une Europe au service des peuples – Naguib Azergui

