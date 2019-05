Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 36 minutes

Ce dimanche 26 mai 2019, Azali Assoumani reprend officiellement les rênes du pays. La cérémonie aura lieu dans la matinée au stade flambant neuf Maluzini au Sud de Moroni. Une investiture sous tension avec en toile de fond les divisions politiques qui secouent le pays depuis le 24 mars dernier, date de la réélection d'Azali Assoumani. L'opposition dénonce " des fraudes massives ", des " tentatives d'intimidation " et de " censure " lors du scrutin. Les hommes forts de l'opposition accusent aussi Azali Assoumani de " nombreuses atteintes à la liberté " et de " plonger le pays dans la dictature ". Des accusations que réfute le président, il espère que ses partisans viendront nombreux assister à son investiture et rempliront le stade Maluzini dont la capacité d'accueil est d'environ 10 000 personnes. Plusieurs marches contre le pouvoir en place seront organisées notamment à Marseille et Paris. Un rassemblement à l'initiative de la diaspora comorienne à La Réunion aura lieu au Port ce dimanche 29 mai à 13h30 au square Pierre Sémard. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

