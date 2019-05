Voici le bilan de lutte contre l'insécurité routière conduite par les 16 motocyclistes de l'Escadron départemental de sécurité routière de permanence ce week-end.

131 infractions dont 102 génératrices d'accidents graves - 28 permis de conduire retirés

- 26 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 13 délictuelles (taux supérieur à 0.40 mg par litre d'air expiré). Un automobiliste contrôlé avec un taux de 1.08 mg/litre.

- 12 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants;

- 27 excès de vitesse avec interception; et 15 enregistrés par l'appareil contrôle sanction automatisé installé à bord véhicule sillonnant les routes de l'île.

- 8 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu.

- 7 défauts d'assurance;

- 1 refus de se soumettre aux vérifications concernant l'alcoolémie

- 1 refus d'obtempérer- conducteur identifié et convoqué pour poursuites pénales

- 5 infractions aux règles de priorité;

- 9 usages du téléphone en conduisant;

- 4 non-port de ceinture;

- 3 non port de casque de protection

De bonne heure ce matin entre 5 et 8 heures en agglomération de Saint-Louis, les gendarmes de la brigade éponyme renforcés par les motocyclistes de La Rivière, ont mené une opération de contrôles de conduites addictives. Le bilan est édifiant puisque 6 alcoolémies ont été constatées dont 3 délictuelles avec le taux le plus élevé 0.99 mgl et 3 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants. Mais également 1 conduite malgré annulation du permis de conduire et 2 défauts d'assurance (véhicules déposés en fourrière).

Malgré les efforts menés par les gendarmes pour sécuriser les routes réunionnaises, le week-end aura été marqué par cet accident survenu dans la nuit de samedi à dimanche à Sainte Marie, où un homme de 38 ans, passager a perdu la vie après que la voiture ait fait une chute de 20 mètres dans une ravine. Sur les 8 autres accidents aux conséquences matériels, trois conducteurs étaient alcoolisés.

Les gendarmes appellent au bon sens et à la vigilance des conducteurs lorsqu'ils prennent le volant, de très nombreux comportements déviants étant trop souvent constatés.

