BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 26 mai 2019



- Élections européennes : jour de vote ce dimanche

- Ces solutions qui permettent de ne pas laisser de restes dans les restaurants

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Européennes, affiches électorales, gramounes, petit-déjeuner à l'école, langue créole

- En Irlande, le premier pub sans alcool ouvre au royaume de la bière

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux et quelques averses

Elections européennes : jour de vote ce dimanche

Jour de vote ce dimanche 26 mai 2019 dans les 24 communes de La Réunion. 643.735 personnes qui doivent se rendre aux urnes pour élire leurs représentants au Parlement européen. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18 heures. 34 listes se présentent, pour 2.686 candidats, un record. Mais sur l'île c'est l'abstention qui risque d'être la grande gagnante, lors des dernières européennes en 2014, à peine plus de 20% des citoyens sont allés voter. Les résultats définitifs seront connus à partir de 22 heures. Suivez-nous, nous sommes en LIVE toute la journée.

Ces solutions qui permettent de ne pas laisser de restes dans les restaurants

Quand on a plus faim et qu'on ne veut pas laisser son assiette en plan au restaurant, que ce soit parce qu'on a payé cher son plat, ou par souci de gaspillage, il existe des solutions. Certains Réunionnais appellent à suivre la métropole en s'appuyant sur des applications mobiles qui permettent de récupérer les invendus des restaurants ou des magasins alimentaires. En attendant que l'idée soit diffusée plus largement, d'autres solutions sont possibles comme le fait de demander un sac pour remporter ses restes.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press - Européennes, affiches électorales, gramounes, petit-déjeuner à l'école, langue créole

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 20 mai au vendredi 24 mai sur Imaz Press :

- Lundi 20 mai - Mode d'emploi pour les élections européennes

- Mardi 21 mai - Élections européennes : la grande panne des panneaux d'affichage

- Mercredi 22 mai - Gramounes, ces grands oubliés qui souffrent en silence

- Jeudi 23 mai - Quand les enseignants doivent éduquer les enfants... et leurs parents

- Vendredi 24 mai - Enseignant sommé de ne pas parler créole : deux versions s'opposent - le rectorat contre les défenseurs des langues régionales

En Irlande, le premier pub sans alcool ouvre au royaume de la bière

Un pub sans alcool en Irlande... impensable? C'est pourtant le défi que s'est lancé le Virgin Mary, avec l'espoir d'accompagner un changement culturel dans ce pays comptant parmi les plus gros consommateurs d'alcool au monde.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel nuageux et quelques averses

Le beau temps n'est pas au rendez-vous ce dimanche 26 mai 2019... Matante Rosina estime qu'il sera tout de même plus clément que la veille, avec quelques timides averses le long des côtes Nord-est et Sud-ouest de l'île. Prudence à la mer, qui reste agitée avec le vent et une houle modérée.