Voici les réactions à La Réunion après le scrutin pour les européennes

Cyrille Melchior, président du conseil départemental

À travers cette journée d’élections européennes, je salue le sens civique de toutes celles et de tous ceux qui se sont rendus aux urnes. Je tiens également à remercier celles et ceux qui, dans un contexte de fête des mères, ont tenu des bureaux.

Les électeurs se sont exprimés collectivement et les résultats traduisent comme lors de précédentes élections une mobilisation plus forte vers les extrêmes. En ma qualité d’élu républicain soucieux du respect du suffrage universel, je prends acte de ces résultats qui confirment le climat de défiance de la population vis-à-vis de l’ensemble de la classe politique.

Je sais combien il nous appartient, à nous élus, quelle que soit notre sensibilité, de continuer à travailler pour la population au-delà de toutes considérations partisanes. Toute notre volonté doit servir la promotion de notre population vers plus de solidarité.

C’est cette méthode que je m’efforce d’appliquer dans notre quotidien au Conseil Départemental avec l’ensemble des élus. Je tiens bien évidemment à féliciter les deux Députés Européens Réunionnais élus ce soir, Stéphane Bijoux et Younous Omarjee qui, chacun avec leur sensibilité respective, seront d’excellents avocats de notre île auprès des instances européennes.

• David Lorion, député

Après autant de carton jaune, la population a sorti le carton rouge ! L’urgence de la situation n’a pas été prise en compte et le message est désormais clair. La puissance du vote Rassemblement National n’est plus seulement l’expression du nationalisme mais surtout la voix d’une France déclassée dans laquelle une grande partie des zones rurales, des territoires périphériques et de l’Outre-mer ont été sacrifiés sur le compte de la compétitivité et de la mondialisation.

Le Président de la République s’est mis en première ligne dans ce combat frontal, marginalisant les partis républicains au profit d’un duel qu’il a maintenant perdu. Il doit en tirer les conséquences.

La droite républicaine, ne peut plus se permettre d’être aussi dispersée entre plusieurs partis politiques. La situation de La Réunion est le parfait exemple de cet éclatement des partis de la droite et du centre. Nous devons retrouver le sens de la raison pour éviter que les extrêmes ne

gouvernent tôt ou tard.

Certes, nous pouvons nous satisfaire de la résistance des Républicains dans certaines communes comme à Saint-Pierre, mais nous sommes inquiets de la percée du Rassemblement National dans les 24 communes.

• André Thien Ah Koon, maire du Tampon

Les premières tendances des résultats notamment au Tampon, sont déjà lourdes de signification : c’est manifestement un vote de désespoir qui s’est exprimé, auquel nous ne pouvons rester insensible.

La gravité de la situation à La Réunion est la raison essentielle de ce vote qui contient une forte dimension sociale. Dans une île où près de 40% de la population vit sous le seuil national de pauvreté, où le quart de la population est au chômage, où les retraités connaissent les pires difficultés pour vivre, ce choix des électeurs en faveur des partis protestataires n’est pas surprenant et traduit un grand désarroi.

Ce vote interpelle l’ensemble des responsables et en premier lieu le gouvernement. Des mesures à la hauteur de la gravité de la situation doivent être prises, notamment sur la question centrale du pouvoir d’achat comme sur celle de la protection de la production locale, gravement menacée par les politiques de libre-échange…