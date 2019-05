Publié il y a 19 minutes / Actualisé le Vendredi 24 Mai à 12H00

Le beau temps n'est pas au rendez-vous ce dimanche 26 mai 2019... Matante Rosina estime qu'il sera tout de même plus clément que la veille, avec quelques timides averses le long des côtes Nord-est et Sud-ouest de l'île. Prudence à la mer, qui reste agitée avec le vent et une houle modérée. (Photo : RB/Imaz Press Réunion)

