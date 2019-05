Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

L'équipe de France a remporté le premier titre de champion d'Europe de Para Surf de l'histoire en s'imposant ce samedi à Viana do Castelo, au Portugal. Katell Roppert, Laura Dominguez et Eric Dargent sont champions continentaux dans leur catégorie. Éric Dargent avait été attaqué par un requin en 2011 alors qu'il surfait au large de Grand Fond à Saint-Gilles. Le squale lui avait sectionné la jambe gauche à hauteur de la cuisse. Le métropolitain était arrivé le jour-même à La Réunion. Malgré cela, Éric Dargent n'a jamais renoncé au surf, il a notamment remporté le titre de vice-champion du monde de Handi surf en 2016. Retour sur le palmarès en or de l'équipe de France de Para Surf. (photo/Fédération française de surf)

