En cette année scolaire 2018/2019, le lycée Leconte de Lisle fête un double anniversaire : ses cinquante ans et le bicentenaire de la naissance du poète Charles Marie Leconte de Lisle. La soirée, du mercredi 29 mai 2019 à 18 heures, clôturera cette année de commémoration. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

" L’établissement historique de l’île a marqué plusieurs générations d’élèves et son nouveau quartier après qu’il ait quitté les locaux de l’actuel collège Bourbon au centre-ville, il y a 50 ans, pour le Butor, à Sainte-Clotilde " indique le lycée dans un communiqué.



A l’occasion de cet anniversaire, le lycée Leconte de Lisle a souhaité mettre à l’honneur l’oeuvre du poète éponyme et l’ancrer dans la vie de l’établissement. L’année a, ainsi, été rythmée par des colloques, celui organisé par l' Association des Amis d'Auguste Lacaussade et ceux animés par R. Lucas, maître de conférence à l’Université de La Réunion, et A. Contensou, agrégé de Lettres classiques.

Leurs interventions portaient sur les évolutions du lycée, les enjeux de la culture scolaire et les textes du poète. D’autres actions ont été réalisées pour développer la connaissance de l’histoire du lycée et lui permettre de s’inscrire dans l’espace de la ville. Enfin, des artistes ont produit de nombreuses oeuvres au sein de l’établissement pour célébrer le poète.



Les élèves et les enseignants du lycée convient donc le public, ce mercredi 29 mai 2019, à la cérémonie d’inauguration de la fresque gigantesque de Méo, le buste de Leconte de Lisle d’Alexandre Guéry et bien d’autres réalisations.