Un bateau de migrants a débarqué ce matin, lundi 27 mai 2019, dans le sud de Mayotte à Bouéni. Il transportait 18 personnes, dont des femmes et des enfants. Elles ont été interpellées, remises à la Police aux frontières et placées en Centre de rétention administratif à Dzaoudzi (Petite-terre). D'après la Préfecture de l'île aux parfums, elles souhaiteraient demander l'asile. Selon le maire de Bouéni, Mouslim Abdourahaman elles seraient Sri-lankaisaise. D'autres sources estiment que le bateau viendrait d'Inde. C'est la première fois que des Sri-lankais accostent à Mayotte, jusqu'à présent ils naviguaient jusqu'à La Réunion. Six navires sont ainsi arrivés depuis mars 2018. Suivez-nous, nous sommes en live avec nos confrères de France Mayotte Matin (Photo DR/France Mayotte Matin)

