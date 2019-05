Voici les réactions à La Réunion après le scrutin pour les européennes

Cyrille Melchior, président du conseil départemental

À travers cette journée d’élections européennes, je salue le sens civique de toutes celles et de tous ceux qui se sont rendus aux urnes. Je tiens également à remercier celles et ceux qui, dans un contexte de fête des mères, ont tenu des bureaux.

Les électeurs se sont exprimés collectivement et les résultats traduisent comme lors de précédentes élections une mobilisation plus forte vers les extrêmes. En ma qualité d’élu républicain soucieux du respect du suffrage universel, je prends acte de ces résultats qui confirment le climat de défiance de la population vis-à-vis de l’ensemble de la classe politique.

Je sais combien il nous appartient, à nous élus, quelle que soit notre sensibilité, de continuer à travailler pour la population au-delà de toutes considérations partisanes. Toute notre volonté doit servir la promotion de notre population vers plus de solidarité.

C’est cette méthode que je m’efforce d’appliquer dans notre quotidien au Conseil Départemental avec l’ensemble des élus. Je tiens bien évidemment à féliciter les deux Députés Européens Réunionnais élus ce soir, Stéphane Bijoux et Younous Omarjee qui, chacun avec leur sensibilité respective, seront d’excellents avocats de notre île auprès des instances européennes.

• Michel Fontaine, maire de Saint-Pierre

En premier lieu permettez-moi de remercier l’ensemble de nos concitoyens de La Réunion qui se sont rendu aux urnes aujourd’hui. Les résultats sont ceux qu’ils sont, malheureusement ces derniers étaient prévisibles.

Depuis plusieurs mois, des signaux sont envoyés par la population, comme par les élus locaux, à ce gouvernement. Il est grand temps que des décideurs nationaux prennent la juste mesure du quotidien vécu par les Français, leur exaspération et leur souffrance.

Collectivement, nous devons nous recentrer sur l’essentiel et retrouver les fondamentaux de ce qui fonde notre pacte républicain et la constance de notre engagement politique.

• David Lorion, député

Après autant de carton jaune, la population a sorti le carton rouge ! L’urgence de la situation n’a pas été prise en compte et le message est désormais clair. La puissance du vote Rassemblement National n’est plus seulement l’expression du nationalisme mais surtout la voix d’une France déclassée dans laquelle une grande partie des zones rurales, des territoires périphériques et de l’Outre-mer ont été sacrifiés sur le compte de la compétitivité et de la mondialisation.

Le Président de la République s’est mis en première ligne dans ce combat frontal, marginalisant les partis républicains au profit d’un duel qu’il a maintenant perdu. Il doit en tirer les conséquences.

La droite républicaine, ne peut plus se permettre d’être aussi dispersée entre plusieurs partis politiques. La situation de La Réunion est le parfait exemple de cet éclatement des partis de la droite et du centre. Nous devons retrouver le sens de la raison pour éviter que les extrêmes ne

gouvernent tôt ou tard.

Certes, nous pouvons nous satisfaire de la résistance des Républicains dans certaines communes comme à Saint-Pierre, mais nous sommes inquiets de la percée du Rassemblement National dans les 24 communes.

• André Thien Ah Koon, maire du Tampon

Les premières tendances des résultats notamment au Tampon, sont déjà lourdes de signification : c’est manifestement un vote de désespoir qui s’est exprimé, auquel nous ne pouvons rester insensible.

La gravité de la situation à La Réunion est la raison essentielle de ce vote qui contient une forte dimension sociale. Dans une île où près de 40% de la population vit sous le seuil national de pauvreté, où le quart de la population est au chômage, où les retraités connaissent les pires difficultés pour vivre, ce choix des électeurs en faveur des partis protestataires n’est pas surprenant et traduit un grand désarroi.

Ce vote interpelle l’ensemble des responsables et en premier lieu le gouvernement. Des mesures à la hauteur de la gravité de la situation doivent être prises, notamment sur la question centrale du pouvoir d’achat comme sur celle de la protection de la production locale, gravement menacée par les politiques de libre-échange…

• Parti communiste réunionnais

En France, contrairement à toutes les prévisions, la participation est en nette hausse comme l’ont souligné tous les commentaires. A La Réunion et dans les outre-mer en général, c’est une très faible participation (90 % d’abstention en Martinique et en Guyane, 88 % en Guadeloupe, 84 % en Polynésie et en Nouvelle-Calédonie, 73 % à Wallis et Futuna, 71 % à Saint-Pierre et Miquelon et 73 % d’abstention à La Réunion).

Cela s’explique par plusieurs facteurs :

- les listes susceptibles de gagner l’élection ne proposaient rien pour changer la politique outremer. Cela a démotivé les citoyens qui se sont dits que ceux qui seront élus continueront de mener la même politique et donc que rien ne changera.

- la suppression de la circonscription outre-mer a conforté les populations dans l’idée qu’elles ne seront pas représentées. Cette situation a également réduit le débat à des questions francofrançaises où les enjeux de l’outre-mer étaient marginalisés. Julie Pontalba a été la seule à avoir posé les urgences que nous allons devoir traiter au cours des 12 prochains mois dont l’octroi de mer, l’avenir de la filière canne, les accords de partenariat économique et le réchauffemet climatique.

En tout état de cause, le PCR tient à remercier Julie Pontalba pour sa détermination à mener la campagne. En un temps très court, elle a fait prospérer des idées. Le PCR remercie toutes celles et tous ceux qui lui ont accordé leur confiance ainsi que celles et ceux qui étaient autour d’elle.

Devant une telle crise, le PCR renouvelle son appel à discuter entre Réunionnais d’un projet partagé. La démobilisation des électeurs et le résultat donné par les votes de moins d’un tiers des inscrits soulignent l’importance de faire naître une alternative réunionnaise, capable de donner l’espoir d’un changement à la population et de la mobiliser autour de propositions répondant à ses préoccupations.

• Patrick Karam, ancien ancien délégué interministériel à l'Outre-mer

Patrick Karam, ancien délégué ministériel à l'égalité des chances des Français d'outre-mer tient à faire part de sa profonde préoccupation suite aux résultats des élections européennes qui mettent en tête le RN au niveau national et dans plusieurs territoires des Outre-mer.

Alors qu'ils ont longtemps été une digue infranchissable, les Outre-mer sont aujourd'hui touchés comme le reste du territoire national par cette montée du parti d'extrême droite. Il s'agit là d'une évolution particulièrement inquiétante pour des territoires qui ont longtemps offert une ferme opposition à l'extrême droite comme c'était le cas en Martinique ou en Guadeloupe par exemple. Déjà les élections présidentielles avaient été marquées par une forte montée du FN dans l'Outre-mer et seules la Guadeloupe, la Martinique et Wallis et Futuna l'avaient placé à la 4ème position des 4 grands candidats.

Ce résultat s'explique par l'incapacité du gouvernement à apporter une réponse adaptée aux problématiques spécifiques de nos compatriotes ultramarins, mais aussi par la campagne active menée par le Rassemblement National dans les Outre-mer.

Le programme du RN à l'attention de ces territoires était le plus solide et des candidats ultramarins se sont vus accorder des places sur la liste présentée : 12ème position pour une guadeloupéenne, 25ème position pour un polynésien et 44ème position pour une martiniquaise.

Ce scrutin est également marquant en raison des mauvais résultats des listes PS et LR. Les Républicains se sont d'ailleurs " illustrés " par un programme a minima pour les Outre-mer et l'absence de candidats ultramarins en position éligible.

Au-delà de la montée de l'extrême droite, cette élection marque une bien triste première, en effet pour la première fois l'Outre-mer n'aura aucun représentant dans le groupe le plus influent au Parlement européen, le PPE, alors même que l'Europe revêt une importance vitale pour les Outre-mer.

• Julie Pontalba, parti communiste réunionnais

En tout premier lieu, je souhaite remercier les personnes qui ont voté pour la liste conduite par Ian Brossat sur laquelle je représentais le PCR en 6è position. Je souhaite remercier les nombreux soutiens (fermes ou timides) qui se sont exprimés à travers toute l'île. Ces soutiens se basaient sur un projet et des principes. Je souhaite ardemment que nous nous retrouvions afin de travailler ensemble sur un projet pour La Réunion.



Nous avons mené une campagne digne. A l'exception d'un seul candidat qui a ouvert gratuitement les feux sur nous, nous n'avons eu d'attaque de personne et n'avons attaqué personne. Si c'est un signe de maturité politique, alors conservons cet état d'esprit.

Je ne suis pas découragée par les résultats qui s'inscrivent dans un contexte de confusions* multiples. Durant toute la campagne j'ai ressenti une réelle envie d'union pour régler les problèmes concrets et urgents de la société Réunionnaises. Je partage entièrement ce sentiment.

Je retiens deux leçons des résultats de ce soir:

1) Le peuple a envoyé un message fort de colère et de rejet de la politique menée actuellement. C'est un cri de détresse ! Cela nous conforte dans l'idée de rédiger ensemble un projet Réunionnais.

1) Le peuple nous urge à prendre en compte la question du climat, et pour cause ! La vie sur Terre est plus que jamais menacée. Cela fait plus de 20 ans que le PCR alerte sur ce sujet ici et au niveau national. Il est primordiale que toutes les politiques s'en préoccupent.

*Un exemple de confusion:

dans un bureau du Port et un autre de la Petite île les bulletins de Ian Brossat étaient absents. Nous n'avons pas fait tous les bureaux de l'île. Et cela n'explique pas le résultat bien sûr.