Le Salon des seniors se tient du 31 mai au 2 juin 2019. S'il aborde tous les thèmes de la "silver économie" - caisses de retraites, habitat, pathologies... - il abritera aussi un stand dédié au numérique, pour aider les gramouns à mieux connaître les secrets du web. A La Réunion, l'utilisation d'internet s'élève à plus de 85%, mais tout le monde ne bénéficie pas du même accès. Et les seniors ont encore du mal à se mêler au monde numérique.

La Réunion, île connectée…

Depuis quelques années, internet s’est bien implanté à La Réunion. C’est même le département d’Outre-mer le plus connecté. Et pratiquement la totalité des accès en fibre optique dans les Outre-mer sont localisés sur l’île, 9 sur 10 pour être précis.

On peut également ajouter que le nombre de personnes qui utilisent Internet a augmenté de 12% depuis Janvier 2017. Aujourd’hui les Réunionnais sont presque aussi connectés qu'en métropole, puisque qu’en 2017, on enregistrait un taux d’utilisation d’internet de 85,6% - soit 593.000 internautes - contre 88% en métropole, selon une étude de l'Arcep.

(source : Arcep)

La Réunion serait même l’un des départements le plus fibré de France ! L’année dernière, l’accès au haut débit s’est renforcé et on compte désormais 273.000 foyers connectés au haut et très haut débit. Soit 20.000 accès en plus en un an.

… mais pas pour tout le monde

Pour rester en contact avec leurs proches, de plus en plus de gramouns essaient d’entrer dans le monde d’internet. Mais ils restent peu : beaucoup n’ont pas les moyens de s’acheter un abonnement internet.

Alors que l’on rentre dans une ère de la numérisation et la dématérialisation, les seniors restent sur le banc de touche. C’est d’ailleurs l’argument retenu par les organisateurs de la mise sous pli des bulletins de vote et professions de foi pour les élections européennes : tout le monde n’a pas accès aux sites internet.

En réalité, ceux qui se mettent au numérique sont surtout des jeunes seniors. Selon les Petits frères des pauvres, qui ont mené une étude complète sur l’accès des personnes du 3ème âge au web en France, 27% des 60 ans et plus n’utilisent jamais Internet, soit environ 4 millions de personnes. On apprendra même que 14% des 60-70 ans sont en situation d’exclusion numérique. L’exclusion est encore plus évidente pour les plus de 80 ans et les personnes aux revenus inférieurs à 1000 euros.

La situation est pourtant bien meilleure qu’il y a 10 ans : seulement 26 % des personnes âgées étaient connectés, contre 73% aujourd’hui. Mais selon les Petits frères des pauvres, les non-utilisateurs restent assez nombreux.

(source : Petits frères des pauvres)

Les femmes seniors sont encore plus victimes de cette exclusion numérique, notamment celles qui vivent seules et avec de faibles revenus. Pourtant internet, même s’il est encore dur à appréhender par nos gramouns, reste un moyen de rester en contact, un facteur de lien social qui évite l’isolement relationnel.

