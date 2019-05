La compagnie aérienne péi dans la tourmente, épinglée par RetardVol, une start-up qui aide les passagers aériens à obtenir une indemnisation. La société a mené une étude sur la ponctualité des vols de l'opérateur local, les conclusions " la compagnie Air Austral basée à La Réunion détient le taux de vols perturbés plus importants que la moyenne ". La compagnie péi accuse le coup argumentant que la période choisie n'a pas joué en sa faveur étant donné qu'elle a du faire face à de multiplies problèmes techniques, une série noire qui expliquerait ses mauvais résultats. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Des chiffres largement au-dessus de la moyenne

RetardVol a analysé environ 1 700 vols de la compagnie Air Austral sur la période du 1er mars au 20 mai 2019, conclusions de l’étude, conclusions :

• un taux de vols perturbés égal à 12% (annulation, déroutement et retards supérieurs à une heure)

• un taux de vols très perturbés égal à 6,7%(annulations, déroutements ou retards supérieurs à 3 heures)

Des taux largement au-dessus des moyennes observées par Eurocontrol, l’organisation intergouvernementale qui centralise les chiffres des compagnies de l’Union européenne.

Une très mauvaise publicité pour Air Austral déjà affectée par les commentaires d’usagers mécontentement ces derniers temps. Dans la ligne de mire des passagers contrariés, le trajet Paris-Dzaoudzi, retards de plus de trois heures, vols annulés, escales surprise… À Mayotte, Air Austral n’a pas bonne presse. Un ressenti confirmé par l’étude de RetardVol "la palme de la route la moins ponctuelle revient à la ligne directe Paris CDG - Dzaoudzi. Nous constatons un taux de très fortes perturbations de l’ordre de 30 % ! "

La loi des séries

Air Austral explique ces perturbations par plusieurs événements " indépendants de sa volonté ". Le 27 février dernier, deux avions sont tombés en panne, l’un à Paris, et l’autre à Mayotte, la compagnie explique "suite à des problèmes techniques sur ces deux Boeing 787-8, nous avons dû affréter des avions de Corsair ou de Hi Fly pour transporter nos passagers à leur destination". L’immobilisation de deux avions aurait mené à d’énormes retards et à des annulations de vols exceptionnelles le temps de trouver des alternatives "mais nos techniciens se sont assurés que les dysfonctionnements repérés sur les deux Boeing 787 étaient résolus" assure-t-on du côté de la compagnie.

La compagnie rappelle aussi que certains faits comme des mouvements de foule en plein vol, des impacts de foudre sur la carlingue ou le passage du cyclone Kenneth avaient aussi participé à ces retards ou ces escales improvisées "mais la sécurité a toujours été et sera toujours une priorité" poursuit la compagnie qui glisse au passage, que sur les vols longs courriers, notamment le Paris-Réunion, le taux de perturbations est inférieur à 1%.

Question indemnisation

RetardVol rappelle que le règlement européen prévoit des indemnisations pour les passagers ayant eu un vol annulé ou retardé. L’opérateur péi, droit dans ses bottes, confirme "Air Austral a toujours respecté la législation, si les demandes des passagers sont en accord avec cette législation alors, ils seront remboursés."

Pour terminer, Air Austral, sans doute un peu froissé par les conclusions de l’enquête de RetardVol affirme qu’une étude interne a été menée et que pour les vols Paris-Mayotte, ils sont plutôt sur du 15-20% de perturbations…

as/fh/www.ipreunion.com