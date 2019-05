Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 15 heures

Le ministère de la Culture mène actuellement et jusqu'à la fin du mois de novembre une enquête sur les pratiques culturelles à La Réunion. Cette enquête, qui s'inscrit dans un dispositif national, a pour ambition de mieux connaître les comportements et habitudes des personnes vivant en France durant leurs temps libres et leurs loisirs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le ministère de la Culture mène actuellement et jusqu'à la fin du mois de novembre une enquête sur les pratiques culturelles à La Réunion. Cette enquête, qui s'inscrit dans un dispositif national, a pour ambition de mieux connaître les comportements et habitudes des personnes vivant en France durant leurs temps libres et leurs loisirs. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)