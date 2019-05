BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 29 mai 2019



- Et si La Réunion finissait engloutie par les eaux...

- Grand nettoyage des bassins des Cormorans

- Le personnel des urgences du CHU vote pour grève illimitée

- Mayotte : 11 séismes de magnitude 4 enregistrés en un mois

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait plutôt beau

Et si La Réunion finissait engloutie par les eaux...

Dans une étude parue le 20 mai 2019, vingt-deux experts estiment que le niveau de la mer pourrait monter de deux mètres d'ici 2100. Une estimation bien au-dessus des chiffres annoncée dans la dernière étude de référence réalisée en 2014 par GIEC, le groupement d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. La Réunion, perdue dans l'océan indien, est l'un des territoires en première ligne face au phénomène. Deux mètres d'élévation, ce scénario est-il vraiment envisageable ? La Réunion sera-t-elle submergée par les eaux ? Comment parer ce phénomène ? Comment y faire face ? Pour en savoir plus, Imaz Press a interrogé des spécialistes du réchauffement climatique.

Grand nettoyage des bassins des Cormorans

Pour la troisième fois ce mardi 28 mai 2019, l'association Scabe (Sport Culture Art et Bien Etre à La Réunion) s'est rendue aux bassins des Cormorans pour y mettre un coup de propre. Nettoyage des sentiers, du site et du fond du bassin, avec des plongeurs et apnéistes... Partie à 9 heures, la troupe a très vite remplie de nombreux sacs, le lieu était une nouvelle fois très sale.

Saint-Pierre: le syndicat CFTC des urgences du CHU vote pour une grève illimitée

Après une réunion de négociation non concluante ce mardi 28 mai 2019 avec la direction du Centre hospitalier universitaire (CHU) du Sud, le syndicat Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) a déposé un préavis de grève illimitée à compter du mercredi 5 juin.

Mayotte : 11 séismes de magnitude 4 enregistrés en un mois

La terre a encore tremblé à Mayotte... et pas qu'un peu ! Depuis le 30 avril 2019, date du dernier point de situation, le Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a enregistré près de 11 séisme de magnitude supérieure ou égale à 4. Des crises sismiques qui sont désormais expliqués par la naissance d'un volcan de 800 mètres de haut, enfoui sous les eaux à plus de 3.000 mètres de profondeur, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Mayotte

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait plutôt beau

Matante Rosina est toute contente ce mercredi matin 29 mai 2019. Elle a vu qu'il y aura un beau soleil et de petites pluies par ci par là. Elle a aussi vu que la mer sera très agitée. Elle demande à tout le monde d'être prudent. Quel temps fait-i chez-vous ?