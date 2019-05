Exercice tactique pour le deuxième régiment de parachutistes d'infanterie de marine (2e RPIMa) basé Pierrefonds ! Les vendredi 25 et samedi 26 mai 2019, le groupe commando a été largué sur l'île de Juan de Nova. Intitulé "Shutter island", l'exercice a pu être réalisé grâce à l'appui du C160 de l'ET-88 de Djibouti, parallèlement à ses missions logistiques entre les îles Éparses et La Réunion.

Le 2e RPIMa a mené une mission d’infiltration et de renseignement avant le saut et l’exercice tactique de la 1re Compagnie le lendemain.

Ce "Shutter island" a permis de tester la capacité de projection et d’intervention à plus de 1.500 km de la base de projection, de mettre à jour une partie des procédures des plans de défense des îles Éparses, et de valider la mise en place aéroportée du soutien médical en cas d’évacuation sanitaire.

La présence permanente du détachement militaire du 2e RPIMa en posture opérationnelle sur les îles Éparses contribue à l’affirmation de la souveraineté française dans la zone sud de l’océan Indien et à la préservation du milieu naturel.