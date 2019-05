Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Une large concertation est organisée ce mercredi 29 mai 2019 entre les différents acteurs de la biodiversité et du tourisme réunionnais. Ensemble ils vont définir un nouveau plan de gestion pour la réserve marine, ce document permettra de décrire les enjeux et les différentes actions à mettre en oeuvre. La réserve va évaluer les résultats du premier plan de gestion, qui traitait de la conservation des récifs coralliens, et qui s'est déroulé jusqu'en 2017.

