Pour la troisième fois ce mardi 28 mai 2019, l'association Scabe (Sport Culture Art et Bien Etre à La Réunion) s'est rendue aux bassins des Cormorans pour y mettre un coup de propre. Nettoyage des sentiers, du site et du fond du bassin, avec des plongeurs et apnéistes... Partie à 9 heures, la troupe de trente personnes a très vite remplie de nombreux sacs, le lieu était une nouvelle fois très sale.

Deux pneus et une trentaine de sacs plein à craquer, notamment de bouteilles plastiques et de canettes, ont été ramassés par le Scabe. Quatre plongeurs ratissaient et nettoyaient le fond du bassin, pendant que certains, en bateau gonflables, récupéraient les dechets aquatiques ramassés par les plongeurs et accédaient à des zones inaccessibles.

Finalement les nombreuses algues du fond du bassin, leur a quelque peu compliqué la tache... En camouflant les éventuels déchets trainant au sol.

C'est une bouteille de lait qui a remporté le prix du déchet insolite... Insolite ? Une bouteille de lait ? Disons plutôt une bouteille de lait qui datait de 1985 ! Un triste record pour cette bouteille gisant dans la ravine depuis pres de 35 ans.

La majorité des déchet ont ete ramassés sur les berges du bassin, et dans les rochers.

Depuis début décembre 2018, le Scabe propose des opérations ramassage de déchets sauvages sur certains sentiers de la Réunion, principalement sur les ravines, bassins et rivières. L’idée pour l'association est de rendre propre certains sentiers et surtout d’éviter que ces déchets finissent dans l’océan lors des périodes de fortes pluies.

Leurs opérations rencontrent un franc succès. Elles permettent d’adopter des éco-gestes de manière ludique, de sensibiliser les participants sur la problématique des déchets à la Réunion.

Né en Mai 2018, l’association SCABE (Sport, Culture, Art et Bien-Être) a vu le jour grâce à une bande de potes qui souhaitait faire partager ses sorties sportives et culturelles. L’association propose ainsi à ses membres de promouvoir le Sport, la Culture, les Arts et le Bien-Etre à la Réunion au travers de diverses activités de plein air. Le SCABE souhaite par cette initiative participer à la valorisation du patrimoine naturel de la Réunion.