Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 43 minutes

Le "Défi Handicap" aura lieu à la salle d'animations et de loisirs de l'Entre-Deux ce dimanche 2 juin 2019 de 9h à 15h. A noter la présence des artistes Médérice et Cliff Azor, ainsi que celle de l'association des Personnes de Petite Taille de La Réunion, entre autres intervenants. Pétanque, karaoké et jeux de société sont au programme. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)

Le "Défi Handicap" aura lieu à la salle d'animations et de loisirs de l'Entre-Deux ce dimanche 2 juin 2019 de 9h à 15h. A noter la présence des artistes Médérice et Cliff Azor, ainsi que celle de l'association des Personnes de Petite Taille de La Réunion, entre autres intervenants. Pétanque, karaoké et jeux de société sont au programme. (Photo d'illustration www.ipreunion.com)