BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 30 mai 2019



- La chlamydiose, nouveau frein pour les éleveurs bovins

- Les catholiques de l'île célèbrent l'Ascension

- " Rendez-vous aux Jardins ", une occasion de découvrir les jardins réunionnais

- Top départ de la première édition du Salaozy festival nature

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Il fait frais dans les hauts

La chlamydiose, nouveau frein pour les éleveurs bovins

Après la leucose bovine, voilà une nouvelle maladie qui fait son apparition sur les cheptels réunionnais. Peu connue, elle s'appelle la chlamydiose bovine et peut entraîner des avortements chez les vaches... mais aussi chez les humains. Début mai, un couple d'éleveurs à la Plaine des Cafres a appris que son cheptel, en plus d'être presque entièrement touché par la leucose, est aussi atteint en partie par la chlamydiose. Les autorités sanitaires maintiennent qu'il ne s'agit pas d'un pathogène majeur. Les éleveurs concernés, eux, ne voient pas ça du même oeil et s'inquiètent autant de ce coup de frein économique que des questions de santé publique.

Les catholiques de l'île célèbrent l'Ascension

Les Réunionnais de confession catholique célèbrent la fête de l'Ascension ce jeudi 30 mai 2019. A l'occasion, deux grandes messes sont organisées au Maïdo et au parc du Colorado à la Montagne. La journée sera rythmée par ces messes, mais aussi par les confessions, les louanges et le partage d'un repas.

" Rendez-vous aux Jardins ", une occasion de découvrir les jardins réunionnais

Les Rendez-vous aux Jardins se déroulent les 7, 8 et 9 juin prochains avec pour thème : " les animaux au jardin ". Pour cette édition réunionnaise fêtée dans le cadre du calendrier national, 12 jardins sont ouverts, dont 3 jardins inscrits au titre des monuments historiques : le Jardin du Domaine de Beaubassin, le Jardin de la Maison des gouverneurs et celui de la Maison Oudin, ainsi que Mascarin, Jardin botanique de La Réunion, labellisé " Jardin remarquable " en 2019.

Top départ de la première édition du Salaozy festival nature

L'Est de La Réunion présente la première édition du " Salaozy Festival Nature ". Quatre jours d'activités de plein air, de concerts, de trails et de randonnées, qui ont lieu du 30 mai au 2 juin 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Il fait frais dans les hauts

Matante Rosina a mis une petite veste et elle a ressorti sa couette de l'armoire, elle vu dans le fond de sa marmite qu'il allait faire frais dans les hauts ce jeudi 30 mai 2019. Elle a aussi vu qu'il y aura quelques petits nuages, mais que le soleil sera globalement présent. Tout cela es vrai chez vous ?