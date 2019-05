Publié il y a 4 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Découvert il y a peu, le volcan sous-marin situé à 50 kilomètres à l'Est de Mayotte n'a toujours pas de nom. Pour remédier à cela, le préfet de l'île aux parfums et le vice-rectorat ont lancé un concours auprès des écoles primaires et des collèges pour nommer cet édifice avant la fin de l'année scolaire. "Ce sont ainsi plusieurs milliers d'enfants qui vont pouvoir faire jouer leur imagination afin de proposer un nom au volcan de Mayotte et par la même occasion mieux comprendre ce phénomène naturel grâce à leurs professeurs. Des propositions seront faites à un comité de sélection qui se réunira à l'issue." indique la préfecture dans un communiqué.

