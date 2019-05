Les Réunionnais de confession catholique célèbrent la fête de l'Ascension ce jeudi 30 mai 2019. A l'occasion, deux grandes messes sont organisées au Maïdo et au parc du Colorado à la Montagne. La journée sera rythmée par ces messes, mais aussi par les confessions, les louanges et le partage d'un repas. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Monseigneur Aubry, évêque de La Réunion, présidera la messe du Maïdo à 11 heures. Le départ de la marche des jeunes est programmé pour 5 heures du matin au départ de la salle polyvalente de Petite-France, qui sont attendus à partir de 8 heures au Maïdo. La messe sera suivie d’une pause déjeuner et d’un après-midi d’animations.

Côté pratique, les aires de stationnement à utiliser sont : le parking du Maïdo pour les bus ; le parking de la salle d’animation de la Petite France ; le chemin forestier des tamarins et la piste forestière pour les autres véhicules. Une navette gratuite assurera l’acheminement des personnes du chemin des tamarins vers le site, de 8h30 15h30. Les marchands ne seront pas acceptés sur le site de la messe.

Une grande messe au parc du Colorado

Les paroisses Saint-Bernard et Saint-Gabriel organisent elles aussi, de 8 heures à 16 heures, une fête de l’Ascension au parc du Colorado à la Montagne (Saint-Denis). L’accueil se fera dès 8 heures, avant la messe qui débutera à 10 heures. Un déjeuner sera partagé à midi, avant les louages prévues à 13 heures 30.

Qu'est-ce que l'Ascension ?

La fête de l’Ascension célèbre la montée aux cieux de Jésus Christ. Elle tombe chaque année le jeudi car elle se célèbre 40 jours pile après le lundi de Pâques, qui symbolise la résurrection du Christ. Pendant ces 40 jours, le Livre des Apotres relate que Jésus s’est manifesté auprès de ses disciples.

Cette fête est l’une des plus importantes du calendrier catholique, et annonce l’arrivée de la Pentecôte, dix jours plus tard.



