L'Est de La Réunion présente la première édition du " Salaozy Festival Nature ". Quatre jours d'activités de plein air, de concerts, de trails et de randonnées, qui ont lieu du 30 mai au 2 juin 2019. (Photo d'illustration RB/www.ipreunion.com)

Ce festival a pris source au cœur du cirque de Salazie dans le village de Grand-Ilet. " En effet, ce dernier brille par sa nature aventurière et sa mare qui laisse tout le monde rêveur. Alors, pourquoi ne pas en faire un terrain de jeux ? " se sont interrogés les organisateurs.

La Station Trail de Salazie et l'Office de tourisme proposent donc un festival qui se déroulera sur quatre jours. Ces quatre jours seront rythmés par des randonnées, des trails, mais aussi des activités de loisirs, des expositions et des concerts. " Trailers, familles, randonneurs, et clubs de 3ème jeunesse, sont invités et attendus pour profiter et partager un bon moment dans un cadre magnifique créé par Dame Nature " a indiqué le festival.

De plus, les personnes qui le souhaitent pourront assister à la messe de l’Ascension le jeudi 30 mai.

Retrouvez toutes les activités proposées durant ces quatre jours :



- Paddle et kayak transparent sur la Mare a Martin

- Quadbike

- Vélo couché

- Ballade équestre sur le site de la Ravine Blanche !

- Paintball sur le site de la Ravine Blanche.

- Vélo électrique

- Canyoning et tyrolienne de 50 m à 80m de haut dans une forêt de cryptomeria sur le site de la ravine blanche.

Fréquence des activités : tous les jours par tranche horaire. Les tarifs sont de 5 euros pour les adultes et 2 euros pour les enfants.

Le programme des trails et des randonnées est à retrouver ci-dessous :

www.ipreunion.com