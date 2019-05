Traditionnellement organisées à la Réunion, les rencontres régionales entre consultants et experts de la coopération internationale viennent de se tenir à Madagascar sous l'égide de l'AFECTI Océan Indien. Des délégations de consultants de La Réunion, des Comores, de Maurice et de Madagascar se sont rencontrées autour du thème "Développement durable".

L’AFECTI Océan Indien (Association Fédérative des Experts et Consultants de la Coopération Technique Internationale de l’Océan Indien) est le premier réseau de consultants de l’Océan indien, avec 110 consultants intervenant dans des domaines variés : économie, agriculture, insertion, santé, droits de l’homme, formation, eau et assainissement, éducation...

Pour Madagascar, l’AFECTI OI s’est donnée comme objectif d’accompagner l’engagement actuel du pays, l’Initiative Emergence Madagascar (IEM), et de s’aligner sur les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD). C'était d'ailleurs le thème de cette édition.



Regroupés en 6 groupes par secteurs, les consultants ont réfléchi aux enjeux, aux solutions possibles et aux perspectives possibles. D’une manière générale, les 5èmes Rencontres AFECTI Océan Indien ont mis en exergue des missions réalisées entre consultants de l’océan indien et permis de nouveaux partenariats. Ces rencontres ont contribué à créer une communauté de consultants de la région océan indien impliqués concrètement sur des projets et prêts à répondre aux enjeux de développement des pays émergents.

