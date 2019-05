BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 31 mai 2019



- Toussotements et tremblements : le volcan donne des signes de réveil

- La Région avait promis une enveloppe, la Cathédrale la cherche encore

- Fumez, fumez, il en restera toujours quelque chose

- Gymnastique acrobatique et trampoline : de bonnes performances pour les gymnastes péi

- Cirk an Cirk : un festival de haute voltige à Mafate

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Une belle journée ensoleillée

Toussotements et tremblements : le volcan donne des signes de réveil

Entre ce jeudi 30 mai et ce vendredi matin 31 mai 2019 le Piton de la fournaise a tremblé 109 fois. Les dernières secousses ont été enregistrés tôt ce vendredi matin. "Cette activité sismique fait suite à la reprise de l'inflation (gonflement) du volcan enregistrée depuis début mai" note l'observatoire volcanologique. Les scientifiques ajoutent que "cette activité sismique montre que le milieu se fragilise et que cette fragilisation s'accélère suite à une pressurisation du réservoir magmatique superficiel réalimenté par du magma plus profond". Ce qui veut dire que le volcan va bientôt entrer en éruption ? "Ce processus (...) peut durer plusieurs jours" avant que le magma jaillisse à la surface, "mais il peut également s'arrêter sans donner lieu à une éruption" répond l'observatoire. Patience, patience

La Région avait promis une enveloppe, la Cathédrale la cherche encore

Rappelez-vous, au lendemain de l'incendie de Notre Dame de Paris, un appel au dons national est lancé. Bouleversé par cet incendie qui a dévasté une partie de la toiture de la cathédrale parisienne, le président de la Région Réunion n'hésite pas. Ni une, ni deux, il annonce qu'une enveloppe exceptionnelle sera débloquée par la collectivité au nom de tous les Réunionnais (et surtout à leurs frais) pour aider à la reconstruction de l'édifice. Aujourd'hui, silence radio de la Région sur cette enveloppe. Pire, les différentes cagnottes pour la reconstruction de l'édifice sont clôturées.

Fumez, fumez, il en restera toujours quelque chose

7 millions de morts par an dans le monde, 78.000 en France et 560 à La Réunion. Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable, devant l'alcool. Pourtant, il continue de faire un tabac chez de nombreux jeunes, peu conscients des risques et des maladies qu'il provoque. Les chiffres sont édifiants, le produit tue la moitié de ceux qui ont commencé à l'adolescence. A l'occasion de la journée mondiale sans tabac ce vendredi 31 mai 2019, Imaz Press fait le point avec le docteur David Mété, addictologue.

Gymnastique acrobatique et trampoline : de bonnes performances pour les gymnastes péi

Le championnat de France de gymnastique acrobatique et trampoline se tient Albertville en Savoie depuis le jeudi 30 mai et jusqu'au samedi 1er juin 2019. Le club Réunion effectue de bonnes performances. Deux trios sont se sont déjà qualifiés pour les pour les championnats d'Europe qui auront lieu à Holon en Israël au mois d'octobre prochain (Photos :Comité régional de gymnastique)

Cirk an Cirk : un festival de haute voltige à Mafate

Après Salazie en novembre dernier, la seconde édition du festival de Cirk an Cirk se déroulera à Mafate du 31 mai au 1er juin 2019. Au programme : cabaret, cirque et concerts.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Une belle journée ensoleillée

Il y aura un beau soleil un peu partout sur La Réunion ce vendredi 31 mai 2019, affirme Matante Rosina. Elle dit aussi qu'il y aura un peu de vent et que la mer sera un peu agitée. tout cela est vrai chez vous ?