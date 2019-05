Rappelez-vous, au lendemain de l'incendie de Notre Dame de Paris, un appel aux dons national est lancé. Bouleversé par cet incendie qui a dévasté une partie de la toiture de la cathédrale parisienne, le président de la Région Réunion n'hésite pas. Ni une, ni deux, il annonce qu'une enveloppe exceptionnelle sera débloquée par la collectivité au nom de tous les Réunionnais (et surtout à leurs frais) pour aider à la reconstruction de l'édifice. Aujourd'hui, silence radio de la Région sur cette enveloppe. Pire, les différentes cagnottes pour la reconstruction de l'édifice sont clôturées...

L’annonce du président de Région avait fait polémique. Il faut dire que pour beaucoup de Réunionnais, la cathédrale Notre Dame de Paris n’était pas une priorité. La vie chère, la mobilité, le carburant, la formation, le logement… Voici des sujets du quotidien qui intéressent les Réunionnais et méritent d’être financés par des deniers publics.

De plus, la Région était restée très floue sur cette "enveloppe exceptionnelle". Aucune précision sur le montant ni sur le moment où ce chèque serait envoyé. Sans nouvelles et inquiets, il y a quelques semaines, nous avons contacté la collectivité pour en savoir plus sur le sujet. La réponse a été on ne peut plus floue. Rien de constructif. Le service communication de la Région s'est emmêlé les pinceaux et n'a surtout donné aucune précisions.

Lire aussi : Enveloppe de la Région pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris : chose promise mais pas due

On commençait à se poser des questions sur cette "enveloppe exceptionnelle" entourée de mystère. Ça sentait l'embrouille à plein nez cette histoire et on a fini par avoir confirmation... La bonne blague, c’est qu’aujourd’hui, les différentes cagnottes mises en place pour reconstruire la cathédrale parisienne sont clôturées. À croire que la Région a joué l’usure, attendant que la pression et l’hystérie médiatique retombent. Regrettant surtout de s’être emballée, d’avoir fanfaronné.

La collectivité a préféré laisser le feu s’éteindre de sa belle mort, en catimini.

Et cette fois, la Région a bien appris la leçon, elle s’est faite toute petite. En Métropole, face à l’avalanche de dons et sous la pression de leurs administrés, certaines communes se sont rétractées. Un rétropédalage en règle, les élus préférant investir dans leurs communes. Et ça s’entend.

A La Réunion, après avoir était tout feu, tout flamme le président de la collectivité régionale s'est brusquement tu....

Perdu le toit de la cathédrale et avec elle l’"enveloppe exceptionnelle" de la Région...

Enfumage, vous avez dit enfumage ?

