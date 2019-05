La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a signalé les revenus du maire de Saint-Philippe, jugés excessivement élevés. Egalement vice-président de Région, Olivier Rivière est soupçonné de toucher trop d'indemnités. Le parquet de Saint-Pierre a ouvert une enquête. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il est soupçonné de ne pas acvoir respecté les règles de plafonnement pour ces trois dernières années. Olivier Rivière percevrait plus de 132.000 euros par an, soit 11.000 euros par mois. Or, les textes prévoient un plafonnement à 8 434,25 euros mensuel.

En regardant de plus près sa déclaration d’intérêts, la Haute autorité de transparence pour la vie publique (HATVP) aurait constaté des manquements. Olivier Rivière aurait assuré qu'il ne cherchait pas à dissimuler ces sommes, et aurait affirmé qu'il était en train de régulariser sa situation.